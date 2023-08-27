Hasil Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Giallorossi Dipermalukan 1-2 oleh 10 Orang Pemain Gialloblu!

AS Roma ditaklukkan 1-2 oleh Hellas Verona di pekan kedua Liga Italia 2023-2024 (Foto: Twitter/ASRomaEN)

HASIL Hellas Verona vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang digelar di Stadio Marcantonio Bentegodi, Minggu (27/8/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Hellas Verona.

Gialloblu -- julukan Hellas Verona -- mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Isak Hien dikartu merah pada menit ke-84. Namun, mereka berhasil menjaga keunggulan berkat gol Ondrej Duda (4') dan Cyril Ngonge (45+3') di babak pertama. Giallorossi -- julukan Roma -- mencetak gol hiburan melalui Houssem Aouar (56').

Dengan hasil ini, Roma masih tanpa kemenangan dari dua laga Liga Italia 2023-2024 dan tersesat di peringkat ke-13 klasemen. Verona, di sisi lain, telah berhasil meraih dua kemenangan dari dua laga dan kini berada di peringkat kedua klasemen.

Jalannya Pertandingan

AS Roma memulai laga dengan mimpi buruk karena sudah kebobolan saat pertandingan baru digelar empat menit. Ondrej Duda sukses mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti.

Tim tamu menguasai bola lebih sering. Namun, mereka kesulitan untuk menciptakan peluang yang berarti. Paulo Dybala sempat terjatuh di kotak terlarang pada menit ke-13, namun wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran yang patut dihadiahi penalti.

Hellas Verona bermain bertahan untuk mempertahankan keunggulannya dan itu sukses membuat frustrasi AS Roma. Pada menit ke-42, wasit sempat menunjuk titik putih karena Martin Hongla dinilai melakukan pelanggaran.

Namun demikian, wasit mencabut keputusannya setelah mengecek dengan menggunakan VAR. Yang terjadi setelah itu adalah mimpi buruk untuk Roma.

Menjelang jeda turun minum, Verona menggandakan skor melalui Cyryl Ngonge yang menyelesaikan serangan balik. Ondrej Duda, yang mencetak gol di awal laga, kini menciptakan assist.

Jose Mourinho langsung melakukan tiga pemain pada babak kedua dengan memasukkan Houssem Aouar, Stephan El Shaarawy, dan Leonardo Spinazzola. Enam menit kemudian, Rick Karsorp ikut masuk ke lapangan.