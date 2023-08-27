Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Incar Kiper Turki untuk Jadi Pelapis Andre Onana

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:03 WIB
Manchester United Incar Kiper Turki untuk Jadi Pelapis Andre Onana
Altay Bayindir jadi incaran Manchester United (Foto: Twitter)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester United dikabarkan tengah memantau penjaga gawang asal Turki, Altay Bayindir untuk menjadi pelapis Andre Onana. Bayindir akan menggantikan Dean Henderson yang kencang dirumorkan akan hengkang ke Crystal Palace.

Manchester United masih belum puas dengan komposisi skuad untuk mengarungi musim 2023-2024. Tim besutan Erik Ten Hag itu masih berburu talenta untuk menutup lubang yang ditinggalkan pemain lainnya.

Baru-baru ini, Setan Merah -julukan Manchester United- dilaporkan sedang mengincar kiper Fenerbahce Altay Bayindir. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan dilaporkan sudah menyelesaikan tes medis dengan Manchester United.

“Bayindir telah menyelesaikan tes medisnya dan siap menandatangani kontrak setelah kepindahan (Dean) Henderson selesai,” tulis laporan ESPN, dikutip pada Minggu (27/8/2023).

Jika kepindahan Henderson rampung, Bayindir kemungkinan besar akan langsung merapat ke Manchester United. Dia akan dikontrak dengan mahar 4,9 juta euro atau sekitar Rp80 miliar. Namun, belum diketahui berapa lama kontrak yang akan didapatnya.

“Manchester United akan mengontrak Bayindir dari Fenerbahce dengan harga sekitar €4,9 juta (Rp80 miliar) sementara Henderson hampir bergabung dengan Palace dalam kesepakatan permanen senilai £20 juta,” lanjut laporan ESPN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654657/magelang-jadi-penutup-manis-pbsi-jateng-optimistis-jaring-bibit-emas-bulu-tangkis-txi.jpg
Magelang Jadi Penutup Manis, PBSI Jateng Optimistis Jaring Bibit Emas Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina_mauro_zijlstra.jpg
Skenario Timnas Indonesia U-22 ke Semifinal SEA Games 2025 usai Vietnam Hajar Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement