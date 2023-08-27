Manchester United Incar Kiper Turki untuk Jadi Pelapis Andre Onana

MANCHESTER – Manchester United dikabarkan tengah memantau penjaga gawang asal Turki, Altay Bayindir untuk menjadi pelapis Andre Onana. Bayindir akan menggantikan Dean Henderson yang kencang dirumorkan akan hengkang ke Crystal Palace.

Manchester United masih belum puas dengan komposisi skuad untuk mengarungi musim 2023-2024. Tim besutan Erik Ten Hag itu masih berburu talenta untuk menutup lubang yang ditinggalkan pemain lainnya.

Baru-baru ini, Setan Merah -julukan Manchester United- dilaporkan sedang mengincar kiper Fenerbahce Altay Bayindir. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan dilaporkan sudah menyelesaikan tes medis dengan Manchester United.

“Bayindir telah menyelesaikan tes medisnya dan siap menandatangani kontrak setelah kepindahan (Dean) Henderson selesai,” tulis laporan ESPN, dikutip pada Minggu (27/8/2023).

Jika kepindahan Henderson rampung, Bayindir kemungkinan besar akan langsung merapat ke Manchester United. Dia akan dikontrak dengan mahar 4,9 juta euro atau sekitar Rp80 miliar. Namun, belum diketahui berapa lama kontrak yang akan didapatnya.

“Manchester United akan mengontrak Bayindir dari Fenerbahce dengan harga sekitar €4,9 juta (Rp80 miliar) sementara Henderson hampir bergabung dengan Palace dalam kesepakatan permanen senilai £20 juta,” lanjut laporan ESPN.