HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Sesali Arsenal yang Gagal Kalahkan Fulham: Kami Beri Gol Gratis ke Lawan!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |14:46 WIB
Mikel Arteta Sesali Arsenal yang Gagal Kalahkan Fulham: Kami Beri Gol Gratis ke Lawan!
Laga Arsenal vs Fulham. (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sesali kegagalan timnya mengalahkan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, hasil imbang harus didapat Arsenal karena timnya memberi gol gratis kepada Fulham.

Arteta amat menyesalkan gol cepat Fulham yang dianggap langsung mengubah alur permainan. Pelatih asal Spanyol itu menyebut anak asuhnya memberi gol gratis kepada lawan.

Arsenal vs Fulham

“Jelas, di menit pertama Anda melakukan kesalahan seperti yang kami lakukan, Anda hanya memberikan gol kepada lawan, pertandingan menjadi jauh lebih sulit,” kata Arteta, dilansir laman resmi klub, Minggu (27/8/2023).

“Reaksi setelah itu bahkan di babak pertama dengan jumlah situasi dan peluang yang kami ciptakan, kami tidak memberikan apa pun, kami mengendalikan permainan selama periode penuh, tetapi kami tidak mencetak gol dan di babak kedua kami membuat gol,” lanjutnya.

Ya, Arsenal harus puas berbagi poin dengan Fulham usai bermain imbang 2-2 pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Laga itu digelar di Emirates Stadium, London, Sabtu 26 Agustus 2023.

Pada laga itu, The Gunners -julukan Arsenal- kebobolan gol cepat di menit pertama via sepakan Andreas Pereira. Jika dilihat dari prosesnya, gol pertama Fulham memang diawali kesalahan kolektif para pemain Arsenal.

Bukayo Saka melakukan backpass atau operan balik ke penjaga gawang. Tetapi, bola malah justru direbut oleh Andreas Pereira.

Penjaga gawang Arsenal, Aaron Ramsdale, pun berdiri terlalu jauh dari gawangnya. Alhasil, dengan mudah Pereira melepaskan tembakan jarak jauh.

Halaman:
1 2
      
