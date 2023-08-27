Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Menang Comeback atas Nottingham Forest, Erik ten Hag Malah Bersyukur Timnya Kebobolan 2 Gol Dulu

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:35 WIB
Manchester United Menang Comeback atas Nottingham Forest, Erik ten Hag Malah Bersyukur Timnya Kebobolan 2 Gol Dulu
Manchester United menang comeback atas Nottingham Forest. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, angkat bicara soal hasil laga kontra Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Mendapati timnya harus susah payah untuk menang atas Nottingham Forest, Ten Hag malah bersyukur karena Man United kebobolan dua gol dulu sebelum akhirnya menang comeback.

Ten Hag pun merasa puas bukan main dengan penampilan pemain Man United. Pelatih asal Belanda itu memuji anak asuhnya yang tampil tenang dan tidak tertekan ketika tengah tertinggal dua gol di menit awal.

Erik Ten Hag

“Kami memiliki beberapa pemimpin hebat di tim, kami menunjukkan ketenangan untuk tetap berpegang pada rencana dan dari rencana itu, kami memainkan sepakbola yang sangat bagus dan kami membalikkan keadaan. Jadi, pujian yang besar untuk tim,” kata Ten Hag dilansir laman resmi klub, Minggu (27/8/2023).

Ten Hag juga bersyukur anak asuhnya dihadapkan pada situasi sulit. Menurutnya, situasi tertinggal dua gol membentuk mentalitas pemain dalam menghadapi keadaan pada pertandingan.

“Sangat menarik bagi saya untuk melihat bagaimana timnya merespons hal ini. Sebagai seorang manajer, Anda tidak menginginkan situasi ini tetapi sangat baik untuk memiliki pengalaman ini, untuk melihat bagaimana tim akan meresponsnya,” tutur Ten Hag.

“Hal baiknya dari awal yang mengerikan adalah bahwa Anda memiliki waktu yang lama untuk membalikkan keadaan dan jadi saya pikir itulah perasaan saya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
