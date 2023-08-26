Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Perpanjang Puasa Gelar Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:47 WIB
Shin Tae-yong Perpanjang Puasa Gelar Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong batal raih trofi perdana untuk Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong perpanjang puasa gelar usai Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – harus berjuang selama 120 menit kontra Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Namun, Timnas Indonesia U-23 akhirnya kalah lewat adu penalti dengan skor 5-6. Dengan hasil ini, maka Shin Tae-yong melanjutkan puasa gelarnya untuk Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong telah melatih Timnas Indonesia sejak 2020. Sudah ada banyak hasil positif yang dibawa olehnya sejak saat itu. Meski belum bisa memberikan trofi, kinerja Shin Tae-yong patut diapresiasi.

Beberapa di antaranya adalah masuk ke final Piala AFF 2020. Sayangnya, pada saat itu, Timnas Indonesia kalah dari Thailand dengan agregat 6-2.

Namun, Shin Tae-yong kemudian sukses membantu Garuda – julukan Timnas Indonesia – mencapai putaran final Piala Asia 2023. Ini merupakan turnamen Piala Asia pertama bagi Indonesia sejak terakhir kali tampil pada 2007 sebagai tuan rumah.

Yang perlu dihargai juga upaya Shin Tae-yong untuk mendongkrak peringkat Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Ketika Shin Tae-yong baru menjabat, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-173 dunia.

Halaman:
1 2
      
