HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Tetap Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:34 WIB
Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Tetap Bangga dengan Perjuangan Garuda Muda
Erick Thohir apresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-23 meski gagal juara Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir tetap bangga dengan perjuangan para pemain. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – takluk dari Vietnam U-23 lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir langsung di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Meski pada akhirnya gagal menjadi juara, Erick Thohir tetap menghargai perjuangan skuad asuhan Shin Tae-yong.

Erick Thohir

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perjuangan seluruh pemain dan staf pelatih. Dengan materi banyak pemain debutan nyatanya kita masih bisa berbicara di level teratas Asia Tenggara," ujar Erick lewat keterangan resminya, Sabtu (26/08/2023).

Eks Presiden Inter Milan itu mengaku terharu dengan pengorbanan para pemain yang rela memenuhi panggilan negara. Meski banyak pemain utama yang tak bisa tampil akibat tak diizinkan klub, tapi pemain yang tersisa nyatanya tampil mati-matian demi kehormatan negara.

"Saya terharu karena dengan pemain yang hanya tersisa 16 orang kita mampu berjuang hingga keringat dan menit terakhir. Hasil memang belum berpihak pada kita, tapi saya optimistis kejuaraan ini akan menjadi bekal motivasi serta mental bagi pemain untuk semakin baik lagi," ujar Erick.

Erick Thohir melihat Piala AFF U-23 2023 sebagai bagian dari proses setelah SEA Games 2023. Tujuannya adalah untuk pentas Piala Asia U-23 2024, dengan kualifikasi akan digelar pada bulan September mendatang. Erick menyadari bahwa tidak ada hal yang instan namun hasil di Piala AFF U-23 sudah cukup memuaskan dan merupakan bukti perkembangan sepakbola Indonesia bergerak ke arah positif.

Halaman:
1 2
      
