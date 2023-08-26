5 Penyebab Timnas Indonesia U-23 Kalah Adu Penalti 5-6 dari Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Kiper

Timnas Indonesia U-23 kalah dari Timnas Vietnam U-23 di babak adu penalti pada final Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/@AFFPresse)

RAYONG - Berikut lima penyebab Timnas Indonesia U-23 takluk 5-6 via adu penalti melawan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Kedua kesebelasan bermain intens sepanjang 90 menit pertandingan, tetapi laga berakhir 0-0. Di extra time, kedua tim sudah kelelahan hingga akhirnya pertandingan harus ditentukan via adu tendangan penalti.

Di babak ini, Vietnam menang 6-5. Indonesia harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U-23 2023. Lantas apa saja penyebab kekalahan itu?

5. Tidak Efektif

Permainan Indonesia sejatinya tidak kalah dari Vietnam. Bahkan, anak asuh Shin Tae-yong berulang kali merepotkan pertahanan The Golden Stars.

Akan tetapi, berbagai peluang itu tidak mampu dimanfaatkan menjadi gol. Bahkan, ada dua peluang yang seharusnya 90% gol, malah berujung gagal.

4. Kelelahan

Perlu diakui, bermain 120 menit cukup menguras tenaga. Apalagi, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi di mana jual beli serangan terjadi.

Kelelahan pada akhirnya membuat Indonesia tak bisa berbuat banyak di 2x15 menit extra time. Laga harus dituntaskan di babak adu penalti dan keberuntungan tidak berpihak.