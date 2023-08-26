Apresiasi Layak Diberikan kepada Timnas Indonesia U-23 meski Gagal Juara Piala AFF U-23 2023

TIMNAS Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2023 usai dikalahkan Vietnam U-23 lewat adu penalti. Laga tersebut berakhir imbang 0-0 di waktu normal.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-23 tetap layak mendapatkan apresiasi setinggi mungkin mengingat banyak kekurangan sebelum turnamen ini digelar. Shin Tae-yong bahkan hanya membawa 21 pemain setelah Komang Teguh dan David Titan dilarang bermain oleh AFC.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tampil di final kontra Vietnam pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB usai mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal. Laga yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, tersebut langsung berlangsung sengit di antara kedua tim.

Kedua tim sama-sama berusaha mencetak gol sedari awal. Namun, babak pertama berakhir tanpa gol setelah kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, melakukan penyelamatan heroik pada menit ke-34.

Vietnam mendapatkan penalti setelah Alfeandra Dewangga dinilai melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun, kiper Persebaya Surabaya itu sukses melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga kans Timnas Indonesia U-23 menjadi juara.

Setelah jeda turun minum, pelatih Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain, utamanya di lini serang. Ramadhan Sananta dan Jeam Kelly Sroyer langsung diturunkan secara dicadangkan secara mengejutkan di awal pertandingan.