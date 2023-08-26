Hasil Final Piala AFF U-23 2023: Sudah 75 Menit, Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Belum Ada Gol

RAYONG - Hasil Final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan dibahas. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Kendati kedua kesebelasan saling jual beli serangan, laga masih 0-0 hingga menit ke-75. Namun, ada beberapa peluang berbahaya yang tercipta.

Memasuki babak kedua, Indonesia memasukkan Ramadhan Sananta dan Jeam Kelly Sroyer. Namun, peluang terbaik didapat Muhammad Ferarri yang berdiri bebas di menit ke-49, tetapi sundulannya malah melebar. Di menit 55, tendangan bebas Sananta terlepas dari tangkapan Quan tetapi bola bergulir ke belakang gawang.

Tiga menit kemudian, giliran tendangan bebas Dewangga yang berhasil ditepis. Sementara itu Vietnam mendapat peluang di menit ke-63 lewat tembakan jarak jauh Pham Dinh Duy yang masih bisa ditepis Ernando. Ia kembali menghalau peluang Nguyen Quoc Viet di menit ke-67.

Kans berikutnya datang dari Nguyen Minh Quang di menit ke-69, tetapi melebar tipis dari gawang Ernando. Alhasil, skor masih 0-0 hingga menit ke-75.