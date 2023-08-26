Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Piala AFF U-23 2023: Sudah 75 Menit, Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Belum Ada Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:33 WIB
Hasil Final Piala AFF U-23 2023: Sudah 75 Menit, Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Belum Ada Gol
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 masih 0-0 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)
A
A
A

RAYONG - Hasil Final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan dibahas. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Kendati kedua kesebelasan saling jual beli serangan, laga masih 0-0 hingga menit ke-75. Namun, ada beberapa peluang berbahaya yang tercipta.

Ernando Ari Sutaryadi

Memasuki babak kedua, Indonesia memasukkan Ramadhan Sananta dan Jeam Kelly Sroyer. Namun, peluang terbaik didapat Muhammad Ferarri yang berdiri bebas di menit ke-49, tetapi sundulannya malah melebar. Di menit 55, tendangan bebas Sananta terlepas dari tangkapan Quan tetapi bola bergulir ke belakang gawang.

Tiga menit kemudian, giliran tendangan bebas Dewangga yang berhasil ditepis. Sementara itu Vietnam mendapat peluang di menit ke-63 lewat tembakan jarak jauh Pham Dinh Duy yang masih bisa ditepis Ernando. Ia kembali menghalau peluang Nguyen Quoc Viet di menit ke-67.

Kans berikutnya datang dari Nguyen Minh Quang di menit ke-69, tetapi melebar tipis dari gawang Ernando. Alhasil, skor masih 0-0 hingga menit ke-75.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654053/hasil-sea-games-2025-kano-sumbang-medali-emas-pertama-untuk-indonesia-teh.webp
Hasil SEA Games 2025: Kano Sumbang Medali Emas Pertama untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/jason_donovan.jpg
Perenang Jason Donovan Beri Indonesia Emas ke-5 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement