Saddil Ramdani Main Penuh 90 Menit, Sabah FC Kalahkan Negeri Sembilan 3-1 di Liga Super Malaysia 2023

SADDIL Ramdani main penuh 90 menit, Sabah FC kalahkan Negeri Sembilan 3-1 di Liga Super Malaysia 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Likas, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Dengan kemenangan ini, Sabah FC berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga Super Malaysia 2023. Tim yang diperkuat pemain Timnas Indonesia Saddil Ramdani tersebut telah mengumpulkan 42 poin dari 22 laga.

Jalannya laga

Sabah FC telah tampil ngotot sejak menit-menit awal permainan. Tampil sebagai tuan rumah, Sabah berusaha untuk membuka skor terlebih dulu di hadapan pendukungnya.

Tim berjuluk Sang Badak itu pun mampu mencetak gol pada menit ke-13 lewat Ramon. Sabah pun tampil makin percaya diri dengan terus menekan pertahanan tim lawan.

Pada menit ke-29, Ramon berhasil mencetak gol keduanya ke. Gol itu pun membawa Sabah FC memperlebar jarak dari Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan menolak untuk tunduk begitu saja. Mereka pun berusaha untuk memberikan ancaman demi memperkecil ketertinggalan dari Sabah.