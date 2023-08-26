Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Berkelas Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari Tepis Penalti Pemain Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:00 WIB
Momen Berkelas Kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari Tepis Penalti Pemain Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023
Aksi kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari gagalkan penalti Vietnam U-23 (Foto: Instagram/affu23championshipsofficial)
A
A
A

MOMEN berkelas kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari tepis penalti pemain Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Berkat aksi sang penjaga gawang Persebaya Surabaya, Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – masih belum tertinggal hingga jeda turun minum.

Timnas Indonesia U-23 berlaga di partai puncak Piala AFF U-23 2023 pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Sempat beberapa kali menciptakan peluang, Timnas Indonesia U-23 juga diserang oleh Vietnam dalam beberapa kali kesempatan.

Timnas Indonesia U-23

Pada menit ke-34, Vietnam memiliki peluang emas untuk unggul lebih dulu. Aksi dari Alfeandra Dewangga di kotak terlarang dinilai sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit.

Nguyen Quoc Viet menghadapi bola. Namun, Ernando Ari memperlihatkan kualitasnya untuk meredam tendangan pemain Vietnam tersebut.

Kiper Timnas Indonesia senior itu mampu membaca arah bola dengan tepat, yaitu ke arah kanan dari sisinya. Alhasil, skor pun masih 0-0 pada saat jeda turun minum.

