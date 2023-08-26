Hasil Final Piala AFF U-23 2023: 30 Menit Berlalu, Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam Masih 0-0

RAYONG - Hasil Final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan dibahas. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Kendati kedua kesebelasan saling jual beli serangan, laga masih 0-0 memasuki 30 menit pertama. Peluang terbaik didapat Indonesia di menit ke-13, tetapi itu juga masih melebar.

Tempo lambat dimainkan di awal laga. Indonesia berusaha mengontrol jalannya pertandingan dengan mengalirkan bola secara perlahan dari lapangan sendiri. Peluang didapat Beckham di menit ke-13, tetapi upayanya menembus pertahanan diakhiri dengan tendangan yang melebar.

Peluang kembali datang di menit ke-26 dari tendangan bebas Rifky Dwi Septiawan. Akan tetapi, kiper Quan Van Chuan bisa menepisnya dengan baik.