Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Piala AFF U-23 2023: 30 Menit Berlalu, Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam Masih 0-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:29 WIB
Hasil Final Piala AFF U-23 2023: 30 Menit Berlalu, Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam Masih 0-0
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 masih 0-0 di 30 menit pertama (Foto: Twitter/@AFFPresse)
A
A
A

RAYONG - Hasil Final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan dibahas. Laga tersebut berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Kendati kedua kesebelasan saling jual beli serangan, laga masih 0-0 memasuki 30 menit pertama. Peluang terbaik didapat Indonesia di menit ke-13, tetapi itu juga masih melebar.

Tempo lambat dimainkan di awal laga. Indonesia berusaha mengontrol jalannya pertandingan dengan mengalirkan bola secara perlahan dari lapangan sendiri. Peluang didapat Beckham di menit ke-13, tetapi upayanya menembus pertahanan diakhiri dengan tendangan yang melebar.

Peluang kembali datang di menit ke-26 dari tendangan bebas Rifky Dwi Septiawan. Akan tetapi, kiper Quan Van Chuan bisa menepisnya dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654087/indonesia-raih-emas-dari-taekwondo-putra-dengan-nomor-poomsae-team-sme.webp
Indonesia Raih Emas dari Taekwondo Putra dengan Nomor Poomsae Team
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/persib_bandung.jpg
Klasemen Akhir Grup G ACL Two: Persib Finis di Puncak, Indonesia Bangga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement