HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Suntik Motivasi Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:38 WIB
Erick Thohir Suntik Motivasi Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2023
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi motivasi kepada Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023 (Foto: Istimewa)
RAYONG - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi suntikan motivasi secara langsung kepada skuad Timnas Indonesia U-23 jelang Final Piala AFF U-23 2023. Ia merasa salut dengan perjuangan skuad Garuda Muda.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Ferarri dan kolega lolos ke final final usai menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23 di babak semifinal. Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 yang menghempaskan Timnas Malaysia U-23 dengan skor 4-1.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi suntikan motivasi kepada skuad Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023 (Foto: Istimewa)

Erick pun menyempatkan diri untuk terbang ke Rayong, Thailand, untuk menyaksikan langsung perjuangan Garuda Muda meraih titel juara. Ia menemui anak asuh Shin di hotel jelang pertandingan.

Setibanya di hotel, Erick bersama Waketum PSSI Zainudin Amali dan Exco PSSI Arya Sinulingga langsung menyalami dan merangkul semua pihak yang telah berjuang untuk membawa Timnas Indonesia U-23 ke titik ini. Ia meminta pemain bermain lepas dalam laga final nanti.

"Saya menyuruhnya liburan, dijawabnya perjuangan. Luar biasa kalian, salut saya. Artinya hatinya luar biasa," kata Erick dalam keterangan resmi yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).

"Saya dan rombongan, ada pak waketum (Zainudin Amali) dan Exco (Arya Sinulingga) datang ke sini untuk memastikan kita semua ada di belakang kalian apapun hasilnya," tambah Menteri BUMN itu.

Telusuri berita bola lainnya
