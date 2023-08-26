Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Ungkap Kekurangan Timnas Indonesia U-17 Jelang Hadapi Korea Selatan U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:36 WIB
Bima Sakti Ungkap Kekurangan Timnas Indonesia U-17 Jelang Hadapi Korea Selatan U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti membeberkan kekurangan tim asuhannya jelang laga uji coba menghadapi Korea Selatan U-17. Kualitas passing alias operan masih menjadi aspek yang dievaluasi Bima Sakti dan jajarannya.

Timnas Indonesia U-17 kian gencar mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U-17 2023. Terdekat, skuad Garuda Asia akan berhadapan dengan Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Rabu (30/8/2023) malam WIB.

Bima Sakti pun kembali memimpin latihan Timnas Indonesia U-17 di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2023). Arsitek berusia 46 tahun itu pun membeberkan menu latihan yang disajikannya kepada Iqbal Gwijangge dan kolega.

“Materi hari ini kita banyak latihan passing, lalu ada taktik sedikit, kita ingin agar pemain punya modal jelang lawan Korea (Selatan) U-17 di hari Rabu,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai sesi latihan tersebut.

Lebih lanjut, Bima Sakti juga membeberkan kekurangan Timnas Indonesia U-17 jelang menghadapi tim berjuluk Young Taeguk Warriors. Dia mengakui anak asuhnya masih banyak melakukan salah passing dan salah kontrol bola.

“Yang pasti ya kerja sama.tim, perlu ya karena kan kita sudah melakukan uji coba kemarin kan chemistry pemain, masih suka salah passing, salah kontrol,” ucap Bima Sakti.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
