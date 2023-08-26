Timnas Indonesia U-17 Kembali Diperkuat Para Jawara Piala AFF U-16 2022 Jelang Hadapi Korea Selatan U-17

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 bakal kembali kedatangan amunisi tambahan jelang laga uji coba menghadapi Korea Selatan U-17. Pada laga tersebut, skuad Garuda Asia akan kembali diperkuat para jawara Piala AFF U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 kembali menggelar sesi latihan jelang Piala Dunia U-17 2023 pada Sabtu (26/8/2023). Terdekat, skuad Garuda Asia akan berhadapan dengan Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Rabu (30/8/2023) malam WIB.

Latihan kali ini kembali digelar di Lapangan A, Senayan, Jakarta. Sejumlah jawara Piala AFF U-17 2023 sudah nampak pada sesi latihan itu, sebut saja Iqbal Gwijangge, Ji Da Bin hingga Kafiatur Rizky.

Secara total, latihan kali ini diikuti sebanyak 32 pemain. Bima Sakti pun optimistis laga menghadapi sang runner-up Piala Asia U-16 2023 akan menjadi bekal berharga bagi tim racikannya.

“Kita persiapan untuk mempersiapkan besok hari Rabu (30/8/2023), lawan Korea Selatan, ini pertandingan bagus buat kita, untuk mengukur lagi kualitas kita dan level kita sampai di sana, jadi sekarang ada 32 pemain,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai sesi latihan tersebut.

“Ya, total pemain sekarang ada 32 pemain karena Kafiatur (Rizky) juga dipinjamkan oleh klub Dewa, terima kasih Dewa United,” tambahnya.