Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-23 2023: Skor Kacamata Bertahan hingga Jeda

RAYONG - Timnas Malaysia U-23 menghadapi Thailand U-23 pada perebutan posisi ketiga di Piala AFF U-23 2023. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB.

Harimau Malaya bermain agresif di babak pertama. Tapi skor kacamata masih bertahan hingga jeda.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sesuai dugaan, meski hanya memperebutkan tempat ketiga laga Timnas Malaysia U-23 vs Thailand U-23 berlangsung panas. Tempo tinggi langsung ditunjukkan kedua tim demi mencetak gol.

Harimau Malaya tampil menyerang di babak pertama. Sisi lapangan terus dimaksimalkan pasukan Elangowan Elavarasan untuk melihat peluang di daerah pertahanan lawan.

Sebaliknya, Thailand U-23 cenderung memanfaatkan serangan balik cepat. Namun, usaha kedua tim untuk mencetak gol masih gagal hingga skor kacamata bertahan sampai turun minum.