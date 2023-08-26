Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Misi Garuda Muda Jadi Juara!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:30 WIB
Final Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Misi Garuda Muda Jadi Juara!
Timnas Indonesia U-23 siap menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT link live streaming laga final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 sebelumnya tampil heroik dengan menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, Vietnam U-23 membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Muhammad Ferarri beraksi di laga semifinal Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: AFF)

Skuad Garuda Muda diyakini bakal angkat trofi juara di laga kali ini. Timnas Indonesia U-23 dinilai lebih baik ketimbang Vietnam U-23 melihat dari permainan dua tim di babak semifinal kemarin.

Menariknya, sejarah bagus telah dibukukan Timnas Indonesia U-23 sebelum melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Tercatat, tiap kali kalahkan Vietnam U-23, Indonesia selalu keluar sebagai juara.

Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, meyakini pasukan Shin Tae-yong berpeluang meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan atas Thailand U-23 di semifinal jadi modal bagus Beckham Putra dan rekan-rekan untuk menghadapi Vietnam.

“Bisa dong (menang lawan Vietnam). Masa bisa kalahkan Thailand, tidak bisa kalahkan Vietnam,” ujar Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654009/bulu-tangkis-beregu-putri-gagal-emas-aec.webp
Thailand Rebut Emas Bulu Tangkis Beregu Putri, Indonesia Raih PerakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Kekalahan Timnas Indonesia U-22 dari Filipina Tidak Masuk Akal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement