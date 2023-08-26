Final Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Misi Garuda Muda Jadi Juara!

Timnas Indonesia U-23 siap menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT link live streaming laga final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 sebelumnya tampil heroik dengan menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, Vietnam U-23 membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Skuad Garuda Muda diyakini bakal angkat trofi juara di laga kali ini. Timnas Indonesia U-23 dinilai lebih baik ketimbang Vietnam U-23 melihat dari permainan dua tim di babak semifinal kemarin.

Menariknya, sejarah bagus telah dibukukan Timnas Indonesia U-23 sebelum melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Tercatat, tiap kali kalahkan Vietnam U-23, Indonesia selalu keluar sebagai juara.

Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, meyakini pasukan Shin Tae-yong berpeluang meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan atas Thailand U-23 di semifinal jadi modal bagus Beckham Putra dan rekan-rekan untuk menghadapi Vietnam.

“Bisa dong (menang lawan Vietnam). Masa bisa kalahkan Thailand, tidak bisa kalahkan Vietnam,” ujar Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).