HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
RAYONG - Berikut jadwal siaran langsung final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 malam ini, Sabtu (26/8/2023). Duel seru itu dijadwalkan berlangsung sekira pukul 20.00 WIB, di Stadion Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand.

Skuad Garuda Muda diyakini bakal angkat trofi juara di laga kali ini. Timnas Indonesia U-23 dinilai lebih baik ketimbang Vietnam U-23 melihat dari permainan dua tim di babak semifinal kemarin.

Jeam Kelly Sroyer beraksi bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/@jeamkellys)

Timnas Indonesia U-23 sebelumnya tampil heroik dengan menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, Vietnam U-23 membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Menariknya, sejarah bagus telah dibukukan Timnas Indonesia U-23 sebelum melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Tercatat, tiap kali kalahkan Vietnam U-23, Indonesia selalu keluar sebagai juara.

Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, meyakini pasukan Shin Tae-yong berpeluang meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan atas Thailand U-23 di semifinal jadi modal bagus Beckham Putra dan rekan-rekan untuk menghadapi Vietnam.

“Bisa dong (menang lawan Vietnam). Masa bisa kalahkan Thailand, tidak bisa kalahkan Vietnam,” ujar Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).

1 2
      
