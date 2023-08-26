TC di Jerman, Timnas Indonesia U-17 Akan Hadapi 2 Klub Bundesliga

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 akan melakoni turnamen mini dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) di Jerman. Bima Sakti menyebut dua klub yang kemungkinan akan mejadi lawan uji coba skuad Garuda Asia.

Usai menjalani rangkaian uji coba dan TC di tanah air, Timnas Indonesia U-17 akan bertolak ke Jerman. Adapun TC di Jerman merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 tidak hanya menjalani sesi latihan saat menjalani TC di Negeri Panser tersebut. Di sana, Arkhan Kaka dan kolega juga akan melakoni turnamen mini yang bersifat laga uji coba.

“Di Jerman nanti kita ada beberapa kali uji coba. Nanti juga sesuai dari arahan pak ketum akan ada mini turnamen di sana,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Lawan uji coba Timnas Indonesia U-23 akan disesuaikan dengan lawan di babak grup Piala Dunia U-17 2023. Tujuannya tentu agar skuad Garuda Asia membiasakan diri menghadapi tim dengan jenis serupa di Piala Dunia U-17 2023 nanti.

“Arahan dari pengurus PSSI akan ada mini turnamen usai selesai drawing. Jadi kita juga bisa mengkondisikan lawan saat menjalani TC. Misal berhadapan melawan tim Afrika atau Amerika Latin,” jelas Bima Sakti.