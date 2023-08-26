Bima Sakti Kembalikan Pemain Timnas Indonesia U-17 ke Orang Tua sebelum TC di Jerman

Timnas Indonesia U-17 akan pulang ke rumah masing-masing sebelum bertolak ke Jerman (Foto: PSSI)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Tukiman, akan mengembalikan anak asuhnya ke orang tua masing-masing sebelum berangkat untuk pemusatan latihan (TC) di Jerman. Dengan begitu, anak-anak diharapkan bisa beristirahat sejenak dari rutinitas.

Timnas Indonesia U-17 masih sibuk menjalani TC dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia U-17 2023. Terdekat, skuad Garuda Asia akan beruji coba menghadapi Timnas Korea Selatan U-17 di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023 malam WIB.

Setelah laga uji coba tersebut, Timnas Indonesia U-17 akan bertolak ke Jerman untuk menjalani TC lanjutan pada September 2023. Namun, sebelum itu, mereka akan dikembalikan ke orang tua masing-masing lebih dulu.

“Setelah tanggal 30 (Agustus 2023) ini kami break dahulu karena kami hampir dua bulan ini kami melakukan TC,” kata Bima kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).

“Kami pikir pemain butuh refreshing juga butuh ketemu orang tua, keluarga, sebelum kami berangkat nanti di bulan September ke Jerman,” imbuh pria berusia 46 tahun itu.

Keinginan Bima itu bukan tanpa sebab. Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani berbagai agenda TC sejak Juli 2023. Mereka menjalani seleksi di Jakarta, lalu uji coba di Bali dan Solo. Kemudian, anak-anak kembali ke Jakarta untuk TC lanjutan.