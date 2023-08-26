Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-23 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:46 WIB
Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-23 2023
Thailand U-23 kalah 1-3 dari Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram Changsuek)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Malaysia U-23 vs Thailand U-23 di perebutan posisi ketiga Piala AFF U-23 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Laga ini akan menjadi adu gengsi dua tim yang gagal ke final.

Timnas Malaysia U-23 terhenti di semifinal usai kalah telak dari Vietnam U-23. Harimau Malaya dibuat tak berkutik dengan skor akhir 4-1.

The Golden Star Warriors -julukan Vietnam U-23- tampil dominan sejak awal. Vietnam U-23 menang telak lewat dua gol Din Xuan Tien serta masing-masing satu gol dari Nguyen Quoc Viet dan Nguyen Hong Phuc.

Sementara di babak semifinal lain, Thailand U-23 takluk dari Timnas Indonesia U-23. Pasukan Gajah Perang dipermalukan 3-1 oleh Garuda Muda.

Ini sekaligus memperpanjang tren positif Timnas Indonesia U-23 atas Thailand U-23. Sebelumnya, Beckham Putra dan rekan-rekan juga berhasil mengalahkan Thailand di Final SEA Games 2023.

Telusuri berita bola lainnya
