HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wapres RI Harap Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023 lewat Kemenangan Tipis

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:01 WIB
Wapres RI Harap Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023 lewat Kemenangan Tipis
Wapres RI, KH Maruf Amin, memprediksi Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 (Foto: Biro Pers Wapres)
A
A
A

CIREBON - Wakil Presiden RI (Wapres RI), K.H Maruf Amin, berharap Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Jika skuad Garuda Muda bisa mengulangi penampilan seperti di babak semifinal Piala AFF U-23 2023, kemenangan bukan hal yang mustahil.

Timnas Indonesia U-23 melaju ke final Piala AFF U-23 2023 usai menaklukkan tuan rumah Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1, Kamis 24 Agustus malam WIB. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23 (Foto: AFF)

Wapres Maruf mengapresiasi permainan yang ditampilkan Timnas Indonesia U-23 di laga itu. Menurutnya, kekalahan di laga pertama fase grup melawan Timnas Malaysia U-23 pekan lalu, hanya karena demam panggung.

"Saya kira bagus ya. Memang kan waktu dengan Malaysia itu kalah kayaknya masih demam lapangan belum siap karena masih apa. Tapi ketika dengan Thailand itu sudah sudah form ya," ujar Kyai Maruf dalam keterangannya usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023).

"Dia sudah tidak lagi (demam) lapangan tapi dia bisa bermain dengan rileks dengan santai dan dia bisa (menang) permainannya, sehingga dia menang telak ya 3-1," imbuh pria kelahiran Banten itu.

Lebih lanjut, Wapres yakin jika Indonesia bisa mempertahankan permainan seperti melawan Thailand di laga final, ada peluang besar untuk menang. Ia memprediksi Beckham Putra dan kawan-kawan akan menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-23.

