HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023 Malam Ini Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:06 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023 Malam Ini Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Jadwal siaran langsung final Piala AFF U-23 2023 bisa Anda ketahui di akhir artikel ini. Partai final akan mempertemukan Timnas Indonesia U-23 melawan Vietnam U-23.

Skuad Garuda Muda diyakini bakal angkat trofi juara di laga kali ini. Timnas Indonesia U-23 dinilai lebih baik ketimbang Vietnam U-23 melihat dari permainan dua tim di babak semifinal kemarin.

Timnas Indonesia U-23 sebelumnya tampil menggila dengan sukses menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Pun demikian dengan Timnas Vietnam U-23 yang juga berhasil membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Menariknya, sejarah bagus telah dibukukan Timnas Indonesia U-23 sebelum melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Tercatat, tiap kali kalahkan Vietnam U-23, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selalu keluar sebagai juara.

Salah satu pengamat sepakbola Indonesia, Mohamad Kusnaeni juga meyakini pasukan Shin Tae-yong berpeluang meraih gelar juara. Menurutnya, kemenangan atas Thailand U-23 di semifinal jadi modal bagus Beckham Putra dan rekan-rekan untuk menghadapi Vietnam U-23 di final nanti.

