Ketika Shin Tae-yong Harus Ajari Pemain Timnas Indonesia U-23 Cara Passing yang Benar

MOMEN ketika Shin Tae-yong harus ajari para pemain Timnas Indonesia U-23 cara passing yang benar menjadi sorotan netizen. Momen ini dibagikan oleh sang penerjemah, Jeong Seok-seo, melalui akun Tiktok pribadinya.

Dalam video tersebut, tampak Shin tengah mengajari para penggawa Timnas Indonesia U-23 yang berlaga di ajang Piala AFF U-23 2023 cara melakukan passing yang benar. Hal ini dilakukan karena menurutnya masih banyak pemain yang tekniknya salah dalam mengoper bola.

Oleh sebab itu, dalam sesi latihan tersebut Shin juga memberikan contoh bagaimana teknik operan yang benar. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, cara passing yang benar adalah bukan didorong, melainkan ditendang. Selain itu, dalam melakukan passing harus menjaga keseimbangan dan mengunci engkel.

"Passing bukan dorong seperti ini. Passing tendang ya tendang. Dengan balance yang baik, tendang!" tutur Shin, yang diterjemahkan Jeong, sambil mencontohkan gerakan yang benar.

"Kebiasaan kalian ini. Engkel-nya, engkel dikunci," tukas pria asal Yeongdeok itu.

Video lantas menarik banyak komentar dari netizen. Pasalnya, teknik passing adalah teknik yang sangat dasar untuk seorang pemain sepakbola. Tidak sepantasnya pemain yang telah berada di level tim nasional masih harus belajar teknik dasar seperti ini.