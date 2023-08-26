Bek Timnas Malaysia Ini Ternyata Ragukan Timnas Indonesia U-23 Lolos Final Piala AFF U-23 2023, Kini Berharap Juara Ketiga

BEK Timnas Malaysia U-23, Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili, ternyata sempat ragukan Timnas Indonesia U-23 akan lolos ke babak final Piala AFF 2023. Namun melihat kenyataan yang terjadi, Ubaidullah kini berharap Timnas Malaysia U-23 akan menjadi juara ketiga.

Seperti yang diketahui, nasib berkebalikan menimpa Timnas Malaysia U-23 dan Timnas Indonesia U-23 di babak semifinal Piala AFF U-23. Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke semifinal dengan terseok-seok agar menjadi runner-up grup terbaik berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor mencolok, 3-1.

Di sisi lain, Malaysia U-23 yang lolos dengan status juara grup justru tumbang dengan memalukan atas Vietnam U-23. Mereka kena bantai dengan skor 4-1.

Hasil ini menjadikan prediksi pemain bertahan Timnas Malaysia U-23, Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili, terbukti salah. Sebelum ajang Piala AFF U-23 2023 dimulai, pemain asal klub Terengganu FC ITU yakin jika timnya akan dapat melaju ke final.

Sementara itu, laju Timnas Indonesia U-23 diragukan. Meski berstatus sebagai juara SEA Games 2023, dia menilai Timnas Indonesia U-23 belum tentu dapat melangkah hingga babak final.

"Semua tim memiliki peluang yang sama. Bola itu bulat, semua bisa terjadi dan belum tentu Indonesia yang juara SEA Games 2023 bisa ke final," ujar Ubaidullah sebelum Piala AFF U-23, dilansir dari hmetro.com, Sabtu (26/8/2023).

"Kami akan memberikan perlawanan yang sengit untuk semua lawan kami," sambungnya.

Namun, nasib berkata lain. Meski Ubaidullah dan kolega berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1 di babak fase grup, hasil berbeda didapat di babak semifinal.

Skuad Garuda Muda yang menurutnya belum tentu akan lolos ke final, kini telah bersiap untuk pertandingan perebutan gelar juara bersama Vietnam U-23. Sedangkan dirinya bersama Timnas Malaysia U-23, mereka akan bertemu tuan rumah, Thailand U-23, untuk memperebutkan posisi ketiga.