HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Marselino Ferdinan Tidak Dipanggil Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:59 WIB
Kenapa Marselino Ferdinan Tidak Dipanggil Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Marselino Ferdinan absen bela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

KENAPA Marselino Ferdinan tidak dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 masih kerap jadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebenarnya sudah memberi penjelasan beberapa waktu sebelum skuad Garuda Muda terbang ke Thailand.

“Saya sudah bilang pemain muda tak bisa terus dimainkan, Marselino fisiknya belum seperti pemain senior. Jadi kalau kita hantam terus mereka di sini, di sini, di sini, ketika cedera nanti parah,” tutur Erick Thohir di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Rabu (16/8/2023).

Marselino Ferdinan

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu juga menjelaskan bahwa Piala AFF U-23 2023 bukanlah sasaran utama. Erick Thohir menyebut pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 menjadi target utama Timnas Indonesia U-23.

"Jumlah pemain timnas kita belum dalam, kalau Marselino cedera belum ada ganti, Elkan Baggot cedera belum ada ganti, jadi belum dalam," sambungnya.

"Nah, itu kenapa kita harus merawat mereka, oh ini sasaran antara Timnas Indonesia U-23 nanti waktu lawan Taiwan dan Turkmenistan di Kualifikasi Piala Asia U-23, itu harus full team prima jangan ada cedera bismillah," jelas Erick.

Meski begitu, nama Marselino Ferdinan sempat mencuat setelah dua penggawa Timnas Indonesia U-23, yakni Komang Teguh Trisnanda dan Titan Agung, dipastikan tidak dapat bermain di Piala AFF U-23 2023. Penyebabnya, kedua pemain itu tengah terkena sanksi dari AFC.

Halaman: 1 2
1 2
      
