HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Diminta Main Tenang Lawan Vietnam U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:27 WIB
Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Diminta Main Tenang Lawan Vietnam U-23
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan tersaji di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pengamat sepakbola Indonesia, Mohamad Kusnaeni atau yang akrab disapa Bung Kus, meminta Timnas Indonesia U-23 main tenang saat melawan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-23 bisa fokus mengalahkan Timnas Vietnam U-23.

Bung Kus mengingatkan para pemain Timnas Indonesia U-23 untuk bermain tenang seperti melawna Thailand U-23 di semifinal. Laga itu sendiri diketahui berbuah manis untuk pasukan Shin Tae-yong yang menang dengan skor 3-1.

Timnas Indonesia U-23

Lalu yang tidak kalah penting juga, Bung Kus meminta para pemain Garuda Muda tidak boleh terpancing emosinya. Dengan begitu, permainan Ramadhan Sananta cs pastinya akan mengalir.

“Menghadapi Vietnam, pemain harus rileks tidak terpancing emosinya. Ketika melawan Thailand kan terlihat kita mainnya tenang, itu penting,” papar Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/8/2023).

“Karena dengan bermain tenang, kita bisa keluarkan kemampuan terbaik. Kalau tegang malah kan justru tidak lepas bermainnya. Itu yang harus dicatat oleh pelatih,” lanjutnya.

Bukan hanya fisik dan hal teknis saja, menurut Bung Kus, para pemain Timnas Indonesia U-23 juga harus mempersiapkan mental. Dia juga mengingatkan Muhammad Ferarri cs untuk tidak boleh terlalu percaya diri hanya karena mampu mengalahkan Thailand U-23.

“Mental bertanding itu terkadang lebih penting dibanding kesiapan fisik maupun kesiapan secara teknis,” jelas Bung Kus.

“Jadi kalau sudah final, itu mental lebih penting di atas hal lain. Cuma sekali lagi, persoalannya pemain kita harus lepas dari ketegangan tidak boleh terlalu berlebihan karena berhasil mengalahkan Thailand berarti bisa kalahkan Vietnam, tidak begitu,” lanjutnya.

