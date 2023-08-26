Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Jeam Kelly Sroyer Siap Menggila?

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Laga tersebut bakal dilangsungkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke partai puncak usai menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sementara itu, Timnas Vietnam U-23 sukses membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Jelang melawan Vietnam U-23, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memiliki skuad yang pincang. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong itu takkan diperkuat sang kapten Bagas Kaffa dan Irfan Jauhari yang cedera, plus Komang Teguh dan Titan Agung yang disanksi AFC.

Kendati demikian, Shin Tae-yong ogah menjadikan keterbatasan jumlah pemain tersebut sebagai alasan untuk tidak bermain maksimal di laga final nanti. Sebaliknya, pelatih asal Korea Selatan itu memastikan Ramadhan Sananta cs sangat optimistis bisa menjuarai Piala AFF U-23 2023.

"Akhirnya kami berhasil ke final, tetapi seperti yang sudah saya sebutkan mengenai kesulitan tim, ada banyak pemain yang cedera, ada juga sudah pulang ke Indonesia," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

"Jadi kami punya pilihan pemain yang terbatas. Tetapi tetap para pemain yang bisa tampil, mereka sangat antusias untuk memenangkan turnamen ini," tambah pelatih asal Korea Selatan itu.