HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Robi Darwis Bersiap, Timnas Vietnam U-23 Pernah Dibobol Timnas Indonesia U-23 Sampai 2 Kali Gara-Gara Lemparan ke Dalam Pratama Arhan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:46 WIB
Robi Darwis curi perhatian kala membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
TIMNAS Vietnam U-23 pernah dibobol Timnas Indonesia U-23 sampai 2 kali gara-gara lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kini, pemain versatile Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis, bersiap melakukan lemparan seperti Pratama Arhan ke gawang Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan bersua sang juara bertahan, Timnas Vietnam U-23, di final Piala AFF U-23 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Robi Darwis

Sebelum pertemuan nanti, skuad Vietnam U-23 pernah ternyata dibobol Timnas Indonesia U-23 sampai dua kali gara-gara lemparan ke dalam Pratama Arhan. Hal itu terjadi dalam pertandingan babak semifinal SEA Games 2023 di Kamboja.

Pertama, lemparan roket Pratama Arhan dari sisi kanan berhasil menjadi assist untuk gol Komang Teguh. Kedua, gol Muhammad Ferrari juga menggunakan skema yang hampir sama berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Bedanya, kali ini lemparan roket Pratama Arhan sempat diantisipasi oleh penjaga gawang Vietnam U-23. Namun, bola muntah hasil tepisan tersebut langsung disambut dengan tendangan Marselino Ferdinan yang kemudian mengenai kaki Muhammad Ferrari dan menjadi gol.

Kini, lemparan roket seperti Pratama Arhan sering dilakukan oleh Robi Darwis di Piala AFF U-23 2023. Sebagai informasi, pemain Persib Bandung itu merupakan gelandang serbabisa yang sering ditempatkan di lini belakang.

Bahkan, Robi Darwis dimainkan Shin Tae-yong sebagai bek kanan, menggantikan Bagas Kaffa yang cedera saat melawan Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis 24 Agustus 2023. Luar biasanya, lemparan ke dalam Robi Darwis sukses menjadi assist untuk gol Muhammad Ferarri.

