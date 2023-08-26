Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Sisakan 2 Slot Pemain Diaspora dan Keturunan Tambahan Untuk Timnas Indonesia U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:24 WIB
Bima Sakti Sisakan 2 Slot Pemain Diaspora dan Keturunan Tambahan Untuk Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia U-17 masih akan kedatangan pemain diaspora atau keturunan tambahan. Pelatih Bima Sakti menyisakan dua slot untuk pemain diaspora dan keturunan tambahan pada tim yang akan diberangkatkan ke Jerman.

Welber Jardim dan Aaron Suitela dipastikan bukan pemain diaspora terakhir yang bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17. Sang pelatih, Bima Sakti memastikan pihaknya masih memantau beberapa kandidat pemain keturunan atau diaspora yang akan didatangkan ke TC jelang Piala Dunia U-17 2023.

Bima Sakti

Bima Sakti mengaku menyisakan dua slot untuk pemain keturunan atau diaspora. Namun, tetap tidak ada jaminan mereka bisa menembus skuad untuk Piala Dunia U-17 2023, sebab Bima Sakti akan melihat kualitas sang pemain terlebih dahulu.

“Ya pasti (tambah pemain diaspora atau keturunan), apalagi nanti kami akan memberikan kesempatan lagi pas TC di luar (Jerman),” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (26/8/2023).

“Makanya kami ada slot juga dua pemain untuk kami beri kesempatan pemain diaspora yang ada di luar,” ujarnya menambahkan.

“Sudah ada, ada beberapa pemain yang akan kami lihat nanti. Oleh sebab itu kami berikan slot dua pemain, mereka akan kami beri kesempatan seminggu kami lihat,” lanjut legenda Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
