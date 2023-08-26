Final Piala AFF U-23 2023: Tiap Kali Kalahkan Timnas Vietnam U-23, Timnas Indonesia U-23 Selalu Juara!

SEJARAH bagus telah dicatatkan Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023. Bagaimana tidak, tiap kali kalahkan Timnas Vietnam U-23, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selalu juara!

Skuad Timnas Indonesia U-23 akan segera menuntaskan perjuangannya di Piala AFF U-23 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu ditantang oleh sang juara bertahan, Timnas Vietnam U-23, di final Piala AFF U-23 yang digelar di Thailand tahun ini.

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Duel kedua tim terkuat di Asia Tenggara saat ini pun diprediksi bakal berjalan panas dan sengit.

Terlebih, Timnas Indonesia U-23 sebelumnya tampil menggila dengan sukses menyingkirkan tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Pun demikian dengan Timnas Vietnam U-23 yang juga berhasil membantai Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di babak empat besar.

Menariknya, sejarah bagus telah dibukukan Timnas Indonesia U-23 sebelum melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Tercatat, tiap kali kalahkan Vietnam U-23, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- selalu juara!

Pertama, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Vietnam U-23 dengan skor 1-0 di semifinal Piala AFF U-23 2019 berkat gol Luthfi Kamal. Setelah itu, pasukan Indra Sjafri tersebut sukses menekuk Thailand 2-1 di final sekaligus menjadi juara Piala AFF U-23 2019.