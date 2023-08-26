Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, duel panas kedua tim terkuat di Asia Tenggara ini bakal digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Sejatinya, langkah skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- di Piala AFF U-23 2023 ini tidak begitu mulus. Tercatat, pasukan Shin Tae-yong itu kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di partai perdana penyisihan Grup B, lalu hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23 di laga kedua.

Beruntung, hasil tersebut cukup bagi Timnas Indonesia U-23 untuk menjadi runner-up terbaik sekaligus memastikan lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Di babak empat besar, Ramadhan Sananta dan kolega tampil menggila saat bersua Thailand U-23.

Secara tak disangka, Timnas Indonesia U-23 pun sukses menyingkirkan tuan rumah, Thailand U-23, usai menang dengan skor 3-1 di semifinal yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB lalu. Kemenangan ini membuat Beckham Putra cs lolos ke final Piala AFF U-23 2023.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, bersyukur pasukannya bisa mencapai final Piala AFF U-23 2023. Meskipun, dia memiliki skuad seadanya setelah sejumlah pemain intinya, seperti Irfan Jauhari dan Bagas Kaffa, yang absen karena cedera, serta Komang Teguh dan Titan Agung disanksi AFC.

"Akhirnya kita mencapai final, dan seperti yang sering kita sebutkan kesulitan kita. Banyak sekali pemain yang cedera dan beberapa di antaranya kembali ke Indonesia," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (26/8/2023).

Walau dengan pemain alakadarnya, Shin Tae-yong memastikan Ramadhan Sananta dkk siap menatap partai final Piala AFF U-23 2023. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu optimistis skuad Garuda Muda bisa mengalahkan Vietnam U-23 demi merebut gelar juara.

"Jadi kami hanya memiliki sedikit pemain yang tersedia. Tetapi masih pemain yang bisa bermain. Dan mereka sangat bersemangat dalam antusias untuk memenangkan turnamen ini," tegas Shin Tae-yong.