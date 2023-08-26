Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Girang Usai Menggila Cetak Hattrick di Laga Al Fateh vs Al Nassr: Tim yang Luar Biasa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:48 WIB
Cristiano Ronaldo Girang Usai Menggila Cetak Hattrick di Laga Al Fateh vs Al Nassr: Tim yang Luar Biasa!
Cristiano Ronaldo kala membela Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
A
A
A

AL HOFUF Cristiano Ronaldo usai menggila cetak hattrick di laga Al Fateh vs Al Nassr dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Usai tampil gacor, Ronaldo pun meluapkan kegembiraannya lewat unggahan di media sosial.

Ronaldo mengakui semua ini tak luput dari kerja sama tim yang sangat luar biasa. Dia pun mengajak timnya melanjutkan tren positif ini.

Cristiano Ronaldo

“Upaya tim yang luar biasa. Ayo Al Nassr!” cuit Ronaldo dalam akun twitternya, Sabtu (26/8/2023).

Ya, Al Nassr berhasil meraih kemenangan atas Al Fateh di pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024. Al Nassr meraih poin penuh usai bantai Al Fateh dengan skor 5-0 di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al Hofuf, Arab Saudi, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB.

Dari lima gol tersebut, tiga di antaranya dicetak oleh Ronaldo (38’, 55’, dan 90+6’). Sementara itu, dua gol sisanya dicetak Sadio Mane (27’ dan 81’).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
