HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2023: Pengamat Optimistis Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Vietnam U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:34 WIB
Final Piala AFF U-23 2023: Pengamat Optimistis Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Vietnam U-23
Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 diyakiin bakal mengalahkan Vietna, U-23 di Final Piala AFF U-23 2023. Pendapat itu datang dari salah satu pengamat sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan melawan Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Thailand, Sabtu (26/8/2023) 20.00 WIB. Ini menjadi pertandingan yang sangat penting karena Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang besar untuk keluar sebagai juara.

Cukup mengejutkan juga Skuad Garuda Muda bisa melangkah sampai partai puncak. Mengingat, tim yang dipimpin Shin Tae-yong ini datang tanpa dipatok target dan tidak dalam skuad terbaiknya. Bagas Kaffa pun harus absen karena cedera yang dialaminya.

Ditambah lagi dua pemain yang harus pulang lebih dulu ke Tanah Air yakni Komang Teguh dan Titan Agung karena masih dalam masa sanksi dari AFC. Lantas sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Timnas Indonesia U-23 bisa kalahkan Vietnam U-23 dengan segala kekurangannya.

Bung Kus -sapaan karib Kusnaeni- mengatakan Timnas Indonesia U-23 bisa mengalahkan Vietnam U-23. Dia menilai, kalau sejatinya saat ini Skuad Garuda Muda memiliki level yang sama dengan negara kuat Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

“Bisa dong (menang lawan Vietnam). Masa bisa kalahkan Thailand, tidak bisa kalahkan Vietnam,” ujar Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/8/2023).

Halaman:
1 2
      
