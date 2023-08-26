Media Malaysia Unggah Caption Kontroversial soal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Langsung Digeruduk Netizen Tanah Air!

Timnas Indonesia U-23 kala melawan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, @malayantiger2, unggah caption kontroversial soal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Tak lama setelah itu, unggahan akun Instagram media Malaysia tersebut langsung digeruduk netizen Tanah Air!

Bagaimana tidak, @malayantiger2 telah memfitnah Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) mendanai mafia demi Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Media Malaysia ini mengklaim hal tersebut sebagai aib di Asia Tenggara.

"PSSI telah bayar mafia untuk Indonesia juara piala AFF U-23 2023. Aduh kaya gini nih rupanya supaya menang, Aib ASEAN," tulis caption unggahan @malayantiger2 yang menyertakan gambar kekalahan Malaysia U-23 dengan skor 1-4 dari Vietnam U-23 di semifinal.

Sontak, unggahan media Malaysia dengan caption kontroversial itu langsung dibanjiri komentar dari netizen Indonesia. Salah satunya, ada yang mengklaim bahwa hal tersebut sebagai pelipur lara mereka karena Malaysia U-23 telah disingkirkan Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023.

"An** bisa aja captionnya buat ngehibur diri," tulis pemilik akun @wayan_* yang telah ceklis biru.

"Percuma juara grup dan sombong di awal, boro-boro juara, masuk final aja enggak. Giliran kalah alesan mafia... Tertawa terakhir emang lebih enak," timpal akun @arie**.

"Suka banget tim badut ASEAN dengan skor 4-1, Indonesia tim B nih bos, juara grup tewass," balas akun @hasan_bl***

Sebaliknya, ada netizen yang menuduh balik bahwa Malaysia yang justru telah membayar para mafia karena markas besar AFC ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sisi lain, ada yang meminta agar akun tersebut dilaporkan karena pencemaran nama baik.

"Kantor AFC berada di Malaysia, negara para mafia sepakbola Asia Tenggara," komentar akun @alumnibolapl***.

"Laporkan akun yg seperti ini pencemaran," sahut akun @m.difanusantara***.