Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Unggah Caption Kontroversial soal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Langsung Digeruduk Netizen Tanah Air!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:37 WIB
Media Malaysia Unggah Caption Kontroversial soal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Langsung Digeruduk Netizen Tanah Air!
Timnas Indonesia U-23 kala melawan Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, @malayantiger2, unggah caption kontroversial soal Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Tak lama setelah itu, unggahan akun Instagram media Malaysia tersebut langsung digeruduk netizen Tanah Air!

Bagaimana tidak, @malayantiger2 telah memfitnah Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) mendanai mafia demi Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Media Malaysia ini mengklaim hal tersebut sebagai aib di Asia Tenggara.

Timnas Indonesia U-23

"PSSI telah bayar mafia untuk Indonesia juara piala AFF U-23 2023. Aduh kaya gini nih rupanya supaya menang, Aib ASEAN," tulis caption unggahan @malayantiger2 yang menyertakan gambar kekalahan Malaysia U-23 dengan skor 1-4 dari Vietnam U-23 di semifinal.

Sontak, unggahan media Malaysia dengan caption kontroversial itu langsung dibanjiri komentar dari netizen Indonesia. Salah satunya, ada yang mengklaim bahwa hal tersebut sebagai pelipur lara mereka karena Malaysia U-23 telah disingkirkan Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023.

"An** bisa aja captionnya buat ngehibur diri," tulis pemilik akun @wayan_* yang telah ceklis biru.

"Percuma juara grup dan sombong di awal, boro-boro juara, masuk final aja enggak. Giliran kalah alesan mafia... Tertawa terakhir emang lebih enak," timpal akun @arie**.

"Suka banget tim badut ASEAN dengan skor 4-1, Indonesia tim B nih bos, juara grup tewass," balas akun @hasan_bl***

Sebaliknya, ada netizen yang menuduh balik bahwa Malaysia yang justru telah membayar para mafia karena markas besar AFC ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sisi lain, ada yang meminta agar akun tersebut dilaporkan karena pencemaran nama baik.

"Kantor AFC berada di Malaysia, negara para mafia sepakbola Asia Tenggara," komentar akun @alumnibolapl***.

"Laporkan akun yg seperti ini pencemaran," sahut akun @m.difanusantara***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/bayern_munchen_menempel_arsenal_di_puncak_klasemen.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026: Bayern Munchen Tempel Arsenal di Puncak, Inter dan Liverpool Ketat di 8 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement