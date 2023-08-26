Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Asah Kualitas Passing, Jelang Laga Uji Coba Lawan Timnas Korea Selatan U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 Asah Kualitas Passing, Jelang Laga Uji Coba Lawan Timnas Korea Selatan U-17
Sesi latihan Timnas Indonesia U-17 jelang lawan Timnas Korea Selatan U-17. (Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia U-17 terus mempersiapkan diri jelang melakoni laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U-17. Dalam latihan pagi ini, para pemain Timnas Indonesia U-17 mengasah kualitas passing alias operan.

Para pemain Timnas Indonesia U-17 diharuskan melakukan passing dua sentuhan. Mereka pun harus saling berkomunikasi satu sama lain.

Timnas Indonesia U-17 gelar sesi latihan. Foto: Ilham Sigit/MNC Portal Indonesia

Ya, jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 kembali menggelar latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2023) pagi WIB. Sesi latihan kali ini kembali dipantau oleh Frank Wormuth sang konsultan asal Jerman.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sebagian pemain termasuk sang kapten, Iqbal Gwijangge, mengenakan rompi berwarna ungu. Para pemain yang mengenakan rompi ungu pun mengikuti instruksi tim pelatih untuk mencontohkan skema operan kepada pemain yang tidak mengenakan rompi.

Barulah kemudian, pemain lain mengikuti skema pergerakan passing yang dicontohkan. Terpisah, sebanyak lima orang penjaga gawang berlatih mengantisipasi bola jauh.

Setelah jeda minum, sang pelatih, Bima Sakti, mengubah menu latihan dengan passing disertai dribbling alias menggiring bola. Para pemain diharuskan bergerak begitu melepaskan bola ke kepada rekannya.

Halaman:
1 2
      
