Link Live Streaming Final Piala AFF U-23 2023 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

LINK live streaming final Piala AFF U-23 2023 Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-23 hanya tinggal selangkah lagi meraih gelar juara Piala AFF U-23 2023. Persiapan matang pun terus dilakukan pasukan Shin Tae-yong karena lawan yang akan dihadapi di babak final tidaklah mudah.

Ramadhan Sananta cs harus melawan Vietnam U-23 yang belum terkalahkan di sepanjang gelaran Piala AFF U-23 2023. Di babak penyisihan grup, Vietnam U-23 sukses mengukir perjalanan sempurna.

Tergabung di Grup C, Vietnam U-23 menyapu bersih kemenangan di dua laga yang dijalani. Pertama, skuad Golden Star Warriors muda menang atas Laos U-23 dengan skor 4-1. Kemudian, mereka menghajar Filipina U-23 dengan skor 1-0.

Lolos ke semifinal sebagai juara Grup C, Vietnam U-23 terus melanjutkan laju positifnya. Di babak semifinal, Vietnam U-23 membuat juara Grup B, yakni Malaysia U-23 benar-benar tak berdaya. Mereka pun menang dengan skor telak 4-1.