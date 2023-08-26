Jadwal Final Piala AFF U-23 2023 Malam Ini: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Shin Tae-yong Raih Trofi Perdana?

JADWAL final Piala AFF U-23 2023 malam ini akan dibahas Okezone. Laga pamungkas Piala AFF U-23 2023 tersebut mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 yang bakal berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai membungkam tuan rumah Thailand 3-1 di semifinal. Bermain di Rayong Province Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, pasukan Shin Tae-yong itu unggul cepat via sepakan Jeam Kelly Sroyer di menit ke-10.

Setelah itu, lemparan jarak jauh Robi Darwis berhasil disundul oleh Muhammad Ferarri yang menjadi gol kedua Timnas Indonesia U-23 pada menit 23. Thailand U-23 sejatinya sempat memperkecil keunggulan di menit ke-27 via tandukan Chukid Wanpraphao.

Namun, tendangan Haykal Alhafiz yang mengarah ke gawang ditanduk oleh pemain Thailand U-23 menjadi sebuah gol bunuh diri menjelang akhir babak pertama. Kedudukan 3-1 untuk Timnas Indonesia U-23 pun bertahan hingga laga berakhir.

Berkat kemenangan luar biasa itu, skuad Garuda Muda selaku runner-up terbaik lolos ke final Piala AFF U-23 2023. Timnas Indonesia U-23 pun akan menghadapi Vietnam U-23 di laga puncak yang akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Kini, Shin Tae-yong berpeluang membawa Timnas Indonesia U-23 menjadi juara Piala AFF U-23 2023. Bukan hanya itu, ini jadi momentum pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk meraih trofi perdananya bersama Timnas Indonesia sejak melatih pada Januari 2020.

Sebagai informasi, Shin Tae-yong dikontrak PSSI pada Januari 2020 untuk melatih Timnas Indonesia senior dan kelompok umur. Namun, ia belum pernah merasakan gelar juara bersama Timnas Indonesia di berbagai level umur manapun sampai sekarang.

Paling banter, juru taktik 53 tahun itu baru bisa mengantar Timnas Indonesia senior jadi runner-up Piala AFF 2020, lolos ke Piala Asia 2023, dan bawa Timnas Indonesia U-23 raih perunggu SEA Games 2021. Sebab demikian, Piala AFF U-23 2023 jadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk meraih trofi perdananya.