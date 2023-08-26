Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |06:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23
Jadwal final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final Piala AFF U-23 2023 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 dipastikan digelar pada Sabtu (26/8/2023) puku; 20.00 WIB. Pertandingan final itu akan terlaksana di Rayong Province Stadium, Thailand.

Timnas Vietnam U-23 menjadi tim pertama yang lolos ke final. Mereka sukses menumbangkan Malaysia U-23 dengan skor telak 4-1.

Sedangkan Timnas Indonesia U-23 menyusul ke final usai memastikan diri mengalahkan Thailand 3-1 di semifinal. Garuda Muda yang awalnya tidak diunggulkan justru kini menantang Vietnam di partai puncak kompetisi tersebut.

Menariknya, gelar Piala AFF U-23 2023 akan menjadi trofi kedua sang pemenang di ajang tersebut. Sebab baik Vietnam U-23 dan Timnas Indonesia U-23 sama-sama sudah mengoleksi satu gelar.

Timnas Indonesia U-23

Perlu diketahui, Piala AFF U-23 2023 merupakan edisi keempat dari Piala AFF U-23. Timnas Indonesia U-23 menang di edisi kedua, yakni di Piala AFF U-23 2019.

Kala itu, Timnas Indonesia U-23 masih dilatih Indra Sjafri dan juara usai menang 2-1 atas Thailand. Vietnam pun baru juara di edisi ketiga, yakni di Piala AFF U-23 2022.

Halaman:
1 2
      
