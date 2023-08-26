Final Piala AFF U-23 2023: Dinh Xuan Tien, Gelandang Timnas Vietnam U-23 yang Pernah Selebrasi Tengil di Stadion Gelora Bung Tomo

JELANG final Piala AFF U-23 2023, ada sosok gelandang Timnas Vietnam U-23 yang mencuri perhatian lebih karena pernah melakukan selebrasi tengil di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain yang dimaksud adalah Dinh Xuan Tien.

Selebrasi tengil itu tepatnya dilakukan Dinh Xuan Tien di laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Kala itu, Vietnam U-20 dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-20 dalam babak penyisihan Grup F.

Pertemuan kedua tim kuat Asia Tenggara itu pun berjalan seru dan sengit karena hasil pertandingan akan jadi penentu juara Grup G. Duel sengit pun sempat membuat laga berakhir imbang tanpa gol di sepanjang babak pertama.

Baru di babak kedua, Timnas Indonesia U-20 yang diasuh Shin Tae-yong sukses memecah kebuntuan. Ialah Marselino Ferdinan yang sukses mencetak gol pada menit ke-60.

Sayangnya, hanya berselang 6 menit kemudian, Vietnam U-23 bisa menyamakan kedudukan karena gol bunuh diri Muhammad Ferarri.

Lalu, pada menit ke-79, Vietnam U-23 berbalik unggul menjadi 2-1 atas Timnas Indonesia U-23. Dinh Xuan Tien berhasil mencetak gol kala itu.

Usai mencetak gol, sosok Dinh Xuan Tien langsung jadi sorotan. Sebab, ia melakukan selebrasi tengil di hadapan pendukung skuad Garuda Muda yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo.

Dinh Xuan Tien berselebrasi dengan meletakkan kedua tangannya di sebelah telinga ke hadapan para pendukung Indonesia. Sontak, selebrasinya pun dinilai terkesan sebagai bentuk provokasi.

Beruntung, Timnas Indonesia U-20 bisa bereaksi fantastis setelah tiu. Dua gol tercipta di sisa waktu pertandingan lewat aksi Muhammad Ferrari di menit ke-79 dan juga Rabbani Tasnim di penghujung laga. Pertandingan pun akhirnya dimenangkan skuad Garuda Muda dengan skor 3-2.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-20 lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Sebab, mereka berstatus juara Grup F.