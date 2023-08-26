Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024: Cetak Hattrick, Cristiano Ronaldo Melesat ke Posisi Runner-up

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pemain bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, pun kini melesat ke posisi runner-up usai mencetak hattrick.

Ya, Ronaldo baru saja tampil menggila kala membela Al Nassr dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Hal itu tepatnya terjadi kala Al Nassr melawan Al Fateh di pekan ke-3 Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al Hofuf, Arab Saudi, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB.

Dalam laga itu, Ronaldo berhasil mencetak hattrick alias tiga gol sekaligus! Gol pertamanya tercipta di babak pertama, tepatnya menit ke-38 usai memanfaatkan umpan dari Sultan Al Ghannam. Berkat golnya, Al Nassr unggul 2-0 kala itu.

Lalu, di babak kedua, Ronaldo makin menggila. Dia mencetak dua gol pada menit ke-55 dan 90+6. Berkat kinerja fantastis pemain berjuluk CR7 itu, Al Nassr pesta gol 5-0!

Bukan hanya membawa Al Nassr menang, Ronaldo juga langsung membawa namanya merangsek di naik di daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Dia kini berada di urutan kedua dalam daftar Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi total 3 gol.