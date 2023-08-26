Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jeam Kelly Sroyer, Pemain Timnas Indonesia U-23 Asal Papua yang Bersinar di Piala AFF U-23 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:01 WIB
Kisah Jeam Kelly Sroyer, Pemain Timnas Indonesia U-23 Asal Papua yang Bersinar di Piala AFF U-23 2023
Pemain Timnas Indonesia U-23, Jeam Kelly Sroyer. (Foto: Instagram/jeamkellys)
KISAH Jeam Kelly Sroyer, pemain Timnas Indonesia U-23 asal Papua yang bersinar di Piala AFF U-23 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Belakangan, nama Jeam Kelly Sroyer menjadi sorotan banyak pecinta sepabola Tanah Air.

Bagaimana tidak, pemain Timnas Indonesia U-23 ini baru saja bermain ciamik dan mencetak gol pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 saat melawan Thailand U-23, Kamis 24 Agustus 2023. Berkat golnya, Garuda Muda pun lolos ke final dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah.

Kehenatan Jeam Kelly Sroyer di lapangan hijau dinilai sangat lincah dan memiliki tembakan keras yang mampu merobek gawang lawan dengan mudah. Penasaran bagaimana kisah Jeam Kelly Sroyer dalam berkarier di dunia sepakbola?

Berikut intip kisahnya yang telah dirangkum oleh Okezone melalui beberapa sumber, Sabtu (26/8/2023) terkait kisah Jeam Kelly Sroyer, pemain timnas Indonesia asal Papua yang bersinar di piala AFF U-23.

Kisah Jeam Kelly Sroyer

Jeam Kelly Sroyer

Pemain bernama lengkap Jeam Kelly Sroyer merupakan salah satu pemain asal Papua kebanggaan Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, sepak terjang kariernya didunia sepakbola sangat ciamik dan tidak boleh dipandang sebelah mata.

Jauh sebelum menjadi Timnas Indonesia U-23, pemain kelahiran 11 Desember 2002 itu memang sudah menyukai bidang olahraga sepakbola sejak kecil. Hal itu turut menuntunnya hingga dirinya mengawali karier profesionalnnya dengan menjadi pemain inti PSBS Biak di 2021 dengan umur yang terbilang masih sangat muda, yaitu 18 tahun.

