HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Fateh vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick, Al Nassr Menang 5-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |03:08 WIB
Hasil Al Fateh vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick, Al Nassr Menang 5-0
Hattrick Cristiano Ronaldo bantu Al Nassr menang 5-0 atas Al Fateh. (Foto: Instagram/alnassr)
AL HOFUFAl Nassr berhasil memetik kemenangan telak 5-0 atas Al Fateh di laga pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024, pada Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo pun menggila pada laga yang dihelat di Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al Hofuf, Arab Saudi, karena sukses mencetak hattrick alias tiga gol dan satu assist.

Ya, setengah gol dari total kemenangan Al Nassr atas Al Fateh berawal dari aksi CR7. Dua gol lagi pun dicetak oleh pemain anyar mereka, yakni Sadio Mane.

Berkat kemenangan itu, Al Nassr yang menelan kekalahan di dua laga awal Liga Arab Saudi 2023-2024 akhirnya merasakan juga pulang dengan membawa tiga poin. Kini Al Nassr bertengger di peringkat 19 dengan poin 3 dan Al Fateh di posisi 8.

Jalannya Pertandingan

Cristiano Ronaldo

Mengincar kemenangan perdana di Liga Arab Saudi musim ini, Ronaldo dan kawan-kawan langung tancap gas di awal pertandingan. Tak heran ketika laga baru berjalan 27 menit, Al Nassr langsung unggul berkat gol Mane hasil umpan dari Ronaldo.

Setelahnya giliran Ronaldo yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit 38. Skor 2-0 untuk keunggulan Al Nassr pun bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Ronaldo mencetak gol keduanya di menit 55. Setelah itu gentian, Mane yang sukses mempersembahkan gol untuk Al Nassr pada menit ke-81.

