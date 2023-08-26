Pandit Vietnam Prediksi Final Piala AFF U-23 2023 Antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 Bakal Sampai Adu Penalti

RAYONG – Pandit asal Vietnam, BLV Quang Huy, memprediksi final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 akan berlangsung sampai babak adu penalti. Sebab bagi pengamat sepakbola tersebut, kedua tim sama-sama akan bermain dan semaksimal mungkin sehingga akan sulit melihat pemenang di waktu normal.

Perlu diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Vietnam U-23 di partai pamungkas Piala AFF U-23 2023. Pertandingan itu akan digelar di Rayong Province Stadium, Thailand pada Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Pemenang dalam laga final itu akan menjadi tim pertama yang mempunyai dua gelar Piala AFF U-23. Tak ayal, kedua tim akan memberikan yang terbaik demi mengamankan status sebagai ‘raja sementara’ Piala AFF U-23.

Melihat itu semua, Quang Huy menilai kedua tim memang layak juara karena memiliki kesebelasan yang kuat. Namun, Quang Huy memberikan pujian khusus kepada Timnas Indonesia U-23 yang berhasil berkembang dan menemukan formula permainan terbaiknya.

“Saya rasa setelah 2 pertandingan grup, Timnas Indonesia U-23 telah menemukan formula terkuatnya, mengedepankan intisarinya. Mereka menang dengan skor 3-1 bukan karena Thailand U-23 yang buruk, tapi karena guru dan murid pelatih Shin Tae-yong sangat baik,” kata Quang Huy dilansir dari Soha VN, Sabtu (26/8/2023).

Menyoal pertandingan final, Quang Huy memprediksi kedua tim akan bermain sengit dan menyelesaikan laga dengan skor imbang 1-1. Menurutnya, pemenang dalam pertandingan pamungkas akan ditentukan lewat babak tos-tosan.