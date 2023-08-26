Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih RANS Nusantara FC Tak Heran Timnya Dikalahkan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |22:57 WIB
Pelatih RANS Nusantara FC Tak Heran Timnya Dikalahkan Persib Bandung
Pelatih RANS Nusantara FC Eduardo Almeida tak heran timnya dikalahkan Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

PELATIH RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, tak heran timnya kalah dari Persib Bandung. Dalam laga itu, tim berjuluk The Prestige Phoenix tersebut takluk 1-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Sang pelatih asal Portugal mengaku sudah memprediksi hal itu sejak awal permainan. Sebab, kedua tim sama-sama berhasrat meraih kemenangan.

Persib Bandung

"Seperti yang kami prediksi ini menjadi pertandingan yang bagus dan kedua tim sama-sama ingin menang," ungkap Almeida usai pertandingan.

Namun, lanjutnya, di babak pertama Persib mengandalkan serangan balik hingga bisa menciptakan gol melalui Frets Butuan di menit ke-15.

"Saya rasa di babak pertama mereka mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol dan setelah itu kami berusaha untuk menyamakan kedudukan," katanya.

Maung Bandung -- julukan Persib -- -- menggandakan keunggulan berkat gol Marc Klok di menit ke-63. RANS Nusantara sendiri sebenarnya punya kans beberapa kali.

"Itu bukan situasi yang bagus bagi kami dan setelah itu kami tetap berusaha hingga akhirnya bisa mencetak satu gol," tuturnya

Meski berhasil menciptakan gol melalui Octavio Alexandre di menit ke-68, RANS Nusantara FC harus menerima kekalahan dengan skor 2-1

"Kami terus mencoba berkali-kali tapi selalu gagal. Saya tetap memberi selamat kepada pemain karena Bandung adalah tim yang bagus dan tentu tidak mudah menghadapi mereka. Kami juga tetap bermain bagus meski memang berat bermain di Bandung," katanya.

Saat ini, dia mulai fokus pada pemulihan para pemainnya. Sebab selanjutnya, RANS Nusantara FC akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (2/9/2023).

