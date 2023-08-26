Hasil Persib Bandung vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Sikat Tamunya 2-1!

BANDUNG - Hasil Persib Bandung vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023) malam WIB, itu dimenangi tuan rumah dengan skor 2-1.

Frets Butuan membawa Persib memimpin di menit ke-15. Marc Klok kemudian mencetak gol kedua di menit ke-68, sementara RANS hanya bisa memperkecil skor via Tavinho (68')

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan, kedua tim langsung memperagakan permainan menyerang. Namun baru memasuki menit ke-4, salah seorang pemain RANS Nusantara FC yakni Erwin Ramdani harus mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras Daisuke Sato.

Petaka bagi RANS Nusantara FC di menit ke-15. Persib berhasil mencetak gol melalui Frets Butuan usai mendapatkan umpan sodoran dari Marc Klok.

Ketertinggalan skor membuat RANS Nusantara FC kehilangan konsentrasinya. Beberapa kesalahan dalam memberikan umpan kerap dilakukan.

Menit ke-42, peluang emas didapatkan RANS Nusantara FC setelah Octavio Alexandre tak terkawal usai mendapatkan umpan matang dari Muhammad Fadilla Akbar. Namun sepakannya menyisir di sisi kanan gawang Persib.

Di akhir pertandingan, Octavio Alexandre kembali mendapatkan peluang emas setelah mendapatkan umpan dari Erwin Ramdani. Namun bola yang diterima tidak berjalan mulus sehingga dapat diamankan Fitrul Dwi Rustapa. Skor 1-0 menutup laga pertama.