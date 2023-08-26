Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs RANS Nusantara: Maung Bandung Memimpin 1-0

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:56 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs RANS Nusantara: Maung Bandung Memimpin 1-0
Persib Bandung memimpin 1-0 atas RANS Nusantara FC (Foto: Instagram/@rans.nusantara)
A
A
A

BANDUNG - Hasil babak pertama Persib Bandung vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Untuk sementara, Maung Bandung memimpin 1-0 atas tamunya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023) malam WIB.

Duel tersebut berlangsung cukup keras dengan beberapa kartu kuning melayang dari kantong wasit. Namun, Frets Butuan membawa tuan rumah memimpin di menit ke-15.

Latihan Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan, kedua tim langsung memperagakan permainan menyerang. Namun baru memasuki menit ke-4, salah seorang pemain RANS Nusantara FC yakni Erwin Ramdani harus mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras Daisuke Sato.

Memasuki menit ke-12, giliran Persib yang mendapatkan kartu kuning. Kartu itu diberikan kepada Rachmat Irianto setelah melanggar Octavio Alexandre. Petaka bagi RANS Nusantara FC di menit ke-15. Persib berhasil mencetak gol melalui Frets Butuan usai mendapatkan umpan sodoran dari Marc Klok.

Ketertinggalan skor membuat RANS Nusantara FC kehilangan konsentrasinya. Beberapa kesalahan dalam memberikan umpan kerap dilakukan. Menit ke-34, kartu kuning kembali diberikan kepada RANS Nusantara FC. Tepatnya kepada Paulo Sitanggang setelah melanggar Levy Madinda.

Selang satu menit giliran Persib yang mendapatkan kartu kuning yang diberikan kepada Alberto Rodriguez setelah dengan sengaja menahan Erwin Ramdani saat akan berlari menerobos pertahanan.

Menit ke-42, peluang emas didapatkan RANS Nusantara FC setelah Octavio Alexandre tak terkawal usai mendapatkan umpan matang dari Muhammad Fadilla Akbar. Namun sepakannya menyisir di sisi kanan gawang Persib.

Di akhir pertandingan, Octavio Alexandre kembali mendapatkan peluang emas setelah mendapatkan umpan dari Erwin Ramdani. Namun bola yang diterima tidak berjalan mulus sehingga dapat diamankan Fitrul Dwi Rustapa. Skor 1-0 menutup laga pertama.

