HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tak Pernah Menang di Liga 1 2023-2024 sejak Timnas Indonesia U-23 Gelar TC Piala AFF U-23 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:28 WIB
Persija Jakarta Tak Pernah Menang di Liga 1 2023-2024 sejak Timnas Indonesia U-23 Gelar TC Piala AFF U-23 2023
Laga Dewa United vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta tak pernah menang di Liga 1 2023-2024 sejak Timnas Indonesia U-23 gelar TC Piala AFF U-23 2023. Teranyar, Persija Jakarta tumbang di tangan Dewa United dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2023.

Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 sendiri diketahui digelar mulai 8 Agustus 2023. Dalam TC itu pun, ada sejumlah pemain Persija Jakarta yang turut dipanggil untuk membela skuad Timnas Indonesia U-23.

Rizky Ridho

Tetapi, hanya Muhammad Ferrari yang akhirnya dilepas Thomas Doll ke Timnas Indonesia U-23. Sementara satu pemain lain Persija, yakni Rizky Ridho, tak dilepas oleh klub sehingga absen di Piala AFF U-23 2023.

Langkah ini diambil karena ajang Piala AFF U-23 2023 sendiri bergulir kala kompetisi Liga 1 2023-2024 masih terus bergulir. Diketahui Piala AFF U-23 2023 berlangsung di Thailand sejak 17-26 Agustus 2023.

Sejak TC Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 bergulir, menariknya Persija Jakarta harus mengukir tren negatif di Liga 1 2023-2024. Tercatat, sejak TC Piala AFF U-23 2023 sampai saat ini turnamen tersebut masih bergulir, sudah ada 4 pertandingan yang dilakoni klub berjuluk Macan Kemayoran itu.

Dilansir dari akun Instagram @garudafansbook, Persija dua kali ditahan imbang dan dua kali menelan kekalahan. Pertama, pada 9 Agustus 2023, Persija Jakarta harus ditahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1.

Lalu, pada 13 Agustus 2023, Persija Jakarta harus menelan pil pahit karena tumbang di tangan Madura United dengan skor 0-2. Lalu, berlanjut ke pekan ke-9 Liga 1 2023-2024 yang berlangsung pada 20 Agustus 2023, pasukan Thomas Doll kembali gagal menang karena ditahan Arema FC 2-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
