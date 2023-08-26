Rencana Ambisius Pelatih Persis Solo Ingin Jadikan Ramadhan Sananta dan Arkhan Kaka Dominasi Striker Asing di Liga 1 Indonesia

Rencana Ambisius Pelatih Persis Solo Ingin Jadikan Ramadhan Sananta dan Arkhan kaka Dominasi Striker Asing di Liga 1 Indonesia. (Foto: Instagram/m.ramadhansn)

PELATIH Persis Solo, Leonardo Medina memiliki rencana yang ambisius untuk menjadikan Ramadhan Sananta dan Arkhan Kaka mendongkrak dominasi striker asing di Liga 1 Indonesia. Dengan kata lain, pelatih asal Meksiko itu berencana membuat dua pemain mudanya itu menjadi striker lokal tertajam di Liga Indonesia.

Dengan begitu, tim-tim di Indonesia terkhusus, Persis Solo tidak akan bergantung pada pemain asing. Menurut Medina, Sananta dan Arkhan Kaka nilai plus untuk menjadi striker yang mengerikan.

Melihat hal tersebut, Medina siap untuk mengarahkan keduanya untuk menjadi striker terbaik di Indonesia.

"Mereka (Ramadhan Sananta dan Arkhan Kaka) luar biasa. Menurut saya, mereka adalah striker terbaik di Indonesia" ujar Leonardo Medina, Sabtu (26/8/2023).

"Saya memiliki rencana untuk membentuk mereka menjadi penyerang lokal terbaik di Indonesia," tambahnya.

"Ini adalah misi saya. Saya ingin membantu mereka menjadi penyerang terbaik di Indonesia. Sebab, negara ini memerlukan pemain-pemain seperti mereka," lanjut Medina.

Rencana Leonardo Medina bukanlah tanpa alasan. Sebab saat ini, tim-tim di Indonesia sangat bergantung pada striker asing untuk mengarungi kompetisi. Hal ini tidak lepas dari kuota pemain asing yang bertambah menjadi 5+1 pada musim ini.

Selain itu, banyaknya striker naturalisasi juga mengancam nasib para striker lokal. Oleh sebab itu, pelatih Leonardo Medina berupaya mengembangkan bakat kedua striker mudanya itu.

"Jika melihat persaingan tim-tim di Liga 1, sebagian besar tim merekrut striker asing. Sedangkan kami merekrut Ramadhan Sananta," sambung Leonardo Medina.