Persib Bandung vs RANS Nusantara FC: Erwin Ramdani Antusias Jelang Lawan sang Mantan

BANDUNG – Laga melawan Persib Bandung di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 menjadi sebuah pertandingan menarik untuk penggawa RANS Nusantara FC, Erwin Ramdani. Sebab ia akan melawan mantan timnya, yakni Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (26/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Menariknya Erwin justru tak merasa canggung. Ia malahan antusias dan merasa semakin termotivasi untuk bermain sebaik mungkin agar bisa membantu RANS mengalahkan Persib.

Erwin Ramdani tak memungkiri motivasi itu ia miliki. Sebab Persib merupakan tim yang telah membesarkan namanya dalam persepakbolaan Indonesia.

Selain itu juga, Persib juga merupakan tim asal Kota kelahirannya meski pada akhirnya di musim ini harus pindah ke RANS Nusantara FC.

"Secara pribadi untuk motivasi lebih tentu ada. Tapi saya tak jadikan beban karena buat saya, saya sudah tidak di Persib lagi. Sehingga lawan Persib harus menang dan memberikan yang terbaik untuk klub saya ke depannya," ujar Erwin Ramdani di Stadion GBLA, Sabtu (26/8/2023).